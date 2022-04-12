الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل طريقة لعمل كحك عيد الفطر 2022 بنتائج تشبه المحلات

كحك
كحك

طريقة عمل كحك عيد الفطر 2022.. مرت العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، وأصبح الجميع الآن يستعد لعيد الفطر المبارك، بتحضيرات مختلفة سواء كان بشراء الملابس الجديدة أو تحضير الكحك والبسكوت الذي هو السمة الأشهر لعيد الفطر المبارك.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل الكحك بطريقة سهله وبسيطة ونتائجها تشبه نتائج المحلات:
 طريقة عمل كحك عيد الفطر 2022

المكونات لعمل كحك العيد بطريقة المحلات:

كيلو دقيق 

1 ملعقة صغيرة خميرة 

1/2 كوب سمن 

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة
 

1/4 ملعقة صغيرة ملح 

1 ملعقة كبيرة سمسم
 طريقة عمل كحك عيد الفطر 2022

مقادير الحشوة لعمل كحك العيد بطريقة المحلات:
2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص

3 ملعقة كبيرة سمن 

1/2 ملعقة صغيرة بهار كحك 

1 كوب عسل أبيض
  طريقة عمل كحك عيد الفطر 2022

الطريقة لعمل كحك العيد بطريقة المحلات:
أولا قومي بإحضار وعاء كبير ويصلح وضعه على النار حتى تتمكني من القيام بعملية التقليب المستمر براحة أكبر ولكي لا تهدري كمية كبيرة من المكونات وإن كانت هذه هي المرة الأولى التي تقومين فيها بعمل طريقة كحك العيد، فهذه الكمية التي معنا مناسبة جدا للبدء، كنا يمكن مضاعفة الكمية بمضاعة المقادير التي معنا.

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في وعاء على النار قومي بوضع كمية السمن التي معنا، وانتظري حتى تقدح، وبعدها ضيفي الدقيق واستمري في التقليب حتى يحصل على اللون الذهبي، وبعدها أضيفي السمسم والبهارات الخاصة بالكحك، وهذه البهارات يمكن الحصول عليها بسهولة من محلات الحلويات، وبعد أن تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض، فقد حان الوقت كي ترفعي جميع المكونات على النار مرة أخرى، واستمري قي التقليب حتى تصبح العجينة طرية ويمك إضافة الحشو إليها، ولكن اتركيها أولا حتى تبرد ويسهل القيام بعملية الحشو لها.

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في وعاء أخر نضع جميع مكونات الحشوة فوق بعضها البعض، ونقوم بتشكيل العجين بالحجم والشكل الذي نريده، وبعد أن نقوم بتزين وحشو كل الكمية التي معنا، ونقشها بالمنقاش يتم وضعها في الفرن لمدة من خمسة عشر إلى عشرين دقيقة وبعدها تكون جاهزة للتقديم بعد وضع السكر عليها، أو سادة حسب الرغبة في ذلك.

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