الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الوزراء» ينشر فيديو عن جهود الدولة للحد من الآثار السلبية للمناخ

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فيديو جديدًا يتضمن أبرز جهود مصر للحد من تداعيات الأثار السلبية للمناخ؛ إذ أن مصر من أولى الدول التي اعتمدت استراتيجيات للحد من الآثار المناخية السلبية، وتستعد حاليًّا لاستضافة قمة المناخ العالمية COP 27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد إعلانها خلال قمة COP26 عن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050".

فقد خصصت نحو 8000 كم2 من الأراضي غير المستغلة لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، وأصبحت تملك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في المنطقة. فقد عملت منذ 2016 على توصيل الغاز الطبيعي، لنحو 13 مليون وحدة سكنية وتحويل أكثر من 420 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. يتم حاليا استخدام الغاز الطبيعي في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء، ومستهدف توليد 42% من الكهرباء عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

يتوقع البنك الدولي تعرض 130 مليون شخص عالميًّا للفقر بحلول 2030، وهجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول 2050، ووفقًا للأمم المتحدة درجة حرارة الأرض ستزيد 1.5 درجة مئوية حتى منتصف القرن الحالي.. و4.4 درجات حتى نهايته.

 

https://youtu.be/PP9VDFl5EMw 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء فيديو مصر تداعيات الأثار السلبية للمناخ الآثار المناخية

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وائل لطفي

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