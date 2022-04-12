الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

تغريم رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيين بسبب حفلات خلال فترة «الإغلاق»

جريدة الدستور

قال مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت، إن كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك تم تغريمهما بسبب الحفلات التي جرت في مقر الحكومة أثناء قرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وقال داونينج ستريت ــ في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء ـــ: "تلقى رئيس الوزراء ووزير الخزانة اليوم إخطارًا بأن شرطة العاصمة تعتزم إصدار إشعارات عقوبة ثابتة لهم ليس لدينا مزيد من التفاصيل، لكننا سنطلعكم مرة أخرى عندما يصل المزيد من التفاصيل".

ويأتي ذلك بعد أن حققت الشرطة في مزاعم بعقد حفلات في داونينج ستريت ووايتهول، خلال موجة الاغلاق بسبب وباء كورونا وشملت العقوبات أكثر من 50 حالة غرامة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت شرطة العاصمة في آخر تحديث لها، إنه سيتم إصدار ما لا يقل عن 30 إشعارًا آخر بالغرامات الثابتة من قبل مكتب السجلات الجنائية.

ولم يتم الكشف عن هويات أولئك الذين تم إصدار إخطارات بالعقوبة الثابتة علنًا من قبل شرطة العاصمة.

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