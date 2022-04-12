الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يكرم المتميزين في تنفيذ برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين من «تكافل وكرامة»

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات تكريم المتميزين في تنفيذ برنامج "تعديل اتجاهات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة نحو ثقافة العمل"، وربطهم بفرص العمل وزيادة قدراتهم التي تمكنهم من التشغيل الذاتي، وذلك بالتعاون بين مؤسسة "آل قرة " للتنمية المستدامة، وبرنامج " فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومنال ماهر الجميل مدير عام مؤسسة "آل قرة"، والدكتور حجازي مهدي مدير المتابعة والتقييم ببرنامج "فرصة".

ومن جانبها وجهت مدير عام مؤسسة "آل قرة" الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم والمستمر لجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المشروع تضمن عقد جلسات توعية لعدد 11 ألف من المستفيدين نحو ثقافة العمل وتحديد الميول والقدرات المهنية لهم، لافتة إلى أنه وفقًا لتقارير التقييم الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن محافظة سوهاج تمكنت من أداء متميز، وبجودة عالية مقارنة بباقي المحافظات.

وقد تم تكريم 13 من المتميزين في تنفيذ البرنامج، ومنحهم شهادات وميداليات التكريم، تقديرًا لمجهوداتهم.

برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين

برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
برنامج تعديل اتجاهات المستفيدين
التضامن تكريم مدير فعاليات محافظ برنامج دعم منال ماهر

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