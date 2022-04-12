هدوء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليومية

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا نسبيا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاعات، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصرى برفع سعر الفائدة 1%.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولارهدوءا بعد ارتفاع بقيمة 8 قروش شراء وبيع ليصبح 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولارتراجعا في البنك التجاري الدولي بعد ارتفاع بقيمة 9 قروش شراء وبيع، ليسجل18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.45 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية.

وسجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا حذرا لتصبح 20.02 جنيه للشراء، و20.17 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعا 20.02 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام اليورو 20.04 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجعا بعد ارتفاع في بداية التعاملات ما بين 5 – 11 قرشا في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الإسترليني تراجعا في الشراء بقيمة قرشين ليصبح 23.97 جنيه للشراء، و24.15 جنيه.

وفي البنوك الخاصة، تراجع الجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولي ما بين 2 - 3 قروش ليسجل 23.99 جنيه للشراء و 24.18 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني24.01 جنيه للشراء و24.15 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا ليسجل اليوم 4.91 جنيه للشراء و4.94 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي هدوءا بعد أن ارتفع بداية التعاملات 13 – 15 قرشا شراء وبيع ليسجل 58.20 جنيه للشراء و60.75 جنيه للبيع.

كما شهد الدرهم الإماراتي هدوءا وسجل 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.