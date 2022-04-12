الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

شركة دي إتش إل إكسبرس مصر توزع آلاف الصناديق الرمضانية على الأسر المستحقة ضمن مبادرة #GoHelp

الصناديق الرمضانية
الصناديق الرمضانية

أعلنت شركة دي إتش إل إكسبرس مصر، تجديد التعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع صناديق رمضان على المستحقين بالمناطق الفقيرة في عدد من المحافظات خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للعام السابع على التوالي، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المسؤولية المجتمعية التي تبذلها شركة دي إتش إل إكسبرس مصر لتحسين حياة الأفراد والتخفيف من التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية.
وبموجب هذا التعاون،  ستساعد شركة دي إتش إل إكسبرس مصر بنك الطعام المصري في توزيع آلاف الصناديق الرمضانية التي تحتوي على مواد غذائية أساسية تشمل الشاي والمعكرونة والسكر والأرز والزيت والفاصوليا على 10 آلاف فرد من المستحقين في عدد من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية.

IMG-20220412-WA0009
الصناديق الرمضانية 


قال أحمد الفنجري، المدير العام لشركة دي إتش إل اكسبرس مصر، إن الشركة سبق أن أطلقت مبادرة #GoHelp ، والتي تهدف إلى التضامن وتحسين جودة حياة الأسر الفقيرة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يسعدنا المشاركة مع بنك الطعام المصري هذا العام من أجل تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال استخدام خبراتنا اللوجستية وشبكة توزيعنا المنتشرة في جميع الأرجاء والالتزام الشخصي لموظفينا لتقديم خدمة على أعلى مستوى للفئات المحتاجة.
أضاف "كما أن مبادرة #GoHelp تتوافق مع رؤيتنا في الشركة الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف رقم 1 الذي يستهدف المجتمعات التي تكافح من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية، نحن نؤمن بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الكبرى في تحسين حياة الناس من خلال توفير الحلول وإحداث فرق على مدار العام".

IMG-20220412-WA0008


من جانبه وصف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الشراكة مع شركة  دي إتش إل إكسبرس مصر  بأنها "خطوة ثابتة"، وتأكيدًا على قيمنا المشتركة للإنسانية والكرامة وضمان الأمن الغذائي، مضيفًا :"نحن فخورون بتجديد الشراكة للعام السابع على التوالي، ونتطلع إلى إحداث فرق عامًا بعد عام".  
تكرس شركة دي إتش إل إكسبرس مصر جهود المسؤولية المجتمعية للشركة في تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، ولتحقيق ذلك تسعى جاهدة لإقامة شراكات لها تأثير مباشر على حياة المواطنين. وتتضمن جهود المسئولية المجتمعية لشركة دي إتش إل، عدة برامج من بينها #GoGreen و #GoTeach، واللذان يهدفان إلى الحفاظ على البيئة والتأثير على الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة في جميع المجالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين للصفوف الأولى

رابط التسجيل في منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية لمعلمي الصفوف الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟