الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«أفطرت هى وعائلتها بالخطأ فى أول يوم».. ذكريات وأحلام الفنانة شادية فى رمضان

الفنانة شادية
الفنانة شادية

كان للفنانة شادية أمنية تطمح في أن تحققها خلال شهر رمضان، كما وقعت بعض الأحداث الطريفة التي تذكرتها وروتها في حواراتها الصحفية.

قالت«شادية» في تصريحات لمجلة «الكواكب» يوم 15 أغسطس عام 1978: «تناول الطعام بكثرة على مائدة الإفطار يفقد الصيام قيمته وحكمته».

وأشارت إلى تفضيلاتها في تناول الأطعمة خلال شهر رمضان، وقالت: «أهم الأصناف على الإفطار بالنسبة لي الشوربة وطبق سلطة، ولحمة مشوية، وأما الكنافة أو القطايف أو الفاكهة، وعلى السحور لا يخرج عن الفول بالبيض أو البقدونس، والزبادي وأى نوع من أنواع العصير مثل عصير الليمون أو التمر الهندي أو الخروب أو الكركديه».

كانت الفنانة شادية تتمنى زيارة حي الحسين لمشاهدة الاحتفالات الدينية على الطبيعة.

وحكت الفنانة شادية في حوارها لمجلة «الكواكب» عام 1977، أنها تتناول الإفطار خلال أول يوم في شهر رمضان بالخطأ.

وسردت الفنانة شادية في حوارها: «في أحد الأعوام كنا في مدينة أنشاص، حيث مقر وظيفة والدي، وتشكك الناس في اليوم الذي نبدأ فيه صيام شهر رمضان المعظم، وذات ليلة وردت تعليمات إلى رئيس بوليس أنشاص أن رمضان يبدأ غدا، الأمر الذي جعل كل أفراد الأسرة تجتمع حول مائدة السحور وبعد أن انتهينا منه أوينا إلى الفراش لانتظار اليوم التالي الذي يبدأ فيه أول أيام الصيام».

وتابعت: «فوجئنا في صباح اليوم التالي بصدور إشارة تليفونية لرئيس البوليس أيضا تفيد أن المفتي لم ير هلال رمضان أمس وبالتالي لم تثبت الرؤية، لذا قامت أمي بإعداد طعام الغذاء وكان عبارة عن أوزة سمينة من النوع الذي تربى في الريف.. وبعد أن أتينا على الأوزة وملحقاتها فوجئنا بشيخ أحد مساجد أنشاص غاضبا ثائرا، وهو يلعن الذين يفسدون في الأرض فسادا، لأن اليوم كان أول أيام صيام شهر رمضان».

شهر رمضان مائدة الإفطار الفنانة شادية حي الحسين الاحتفالات الدينية

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