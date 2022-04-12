الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 107 مليون جنيه..

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية والتشغيل التجريبي للطريق الربع دائري بأبشواي

بتكلفة 107 مليون
بتكلفة 107 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية

عقب تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمعرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وسويقات الخضار والفاكهة بمدينة أبشواي، قام المحافظ، بتفقد الأعمال النهائية للرصف وتوصيل الخدمات والتشغيل التجريبي بالطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، بحضور الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الفيوم.

IMG-20220412-WA0028

شملت أعمال تفقد الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، مختلف قطاعاته بطول 3,7 كم، بتكلفة 107 مليون جنيه، وعرض 20 متر مزدوج، بداية من طريق أبشواي / الفيوم السياحي وصولاً لمفارق طريق أبشواي / تلات كقطاع أول، والقطاع الثاني من كوبري مفارق طريق تلات وصولاً لمفارق طريق السنجأ / أبشواي، ومن مفارق طريق السنجأ وصولاً لأعمال القطاع الثالث للطريق حتى طريق جبل سعد، للتأكد من جاهزية القطاعات التى تم الانتهاء منها للتشغيل التجريبي.

IMG-20220412-WA0025

كما شملت أعمال الطريق الربع دائري النهائية، الرصف، وتركيب البلدورات، وتجهيز الجزيرة الوسطى للطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، وتوصيل شبكات المرافق المتداخلة مع الطريق من خطوط للغاز والاتصالات وغيرها، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الرصف، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق، وفك التشابكات مع شركات المرافق، لدخوله الخدمة بكامل طاقته لتيسير الحركة المرورية داخل مدينة أبشواي، والعمل على سهولة تنقلات المواطنين.

IMG-20220412-WA0023

 ولفت محافظ الفيوم، أن أعمال الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير المحاور المرورية البديلة لفك التكدسات، والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن أعمال هذا الطريق تأتي ضمن أعمال المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

IMG-20220412-WA0029
بتكلفة 107 مليون جنيه محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية للطريق الربع دائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

التحريات تكشف أن ماس كهربائي وراء تفحم جثة فتاة بحريق عقار بمنطقة المنيل

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو 15 أبريل

رابط التسجيل في منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية لمعلمي الصفوف الأولى

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين للصفوف الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟