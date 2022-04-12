«برنامج هل هلالك».. وائل الفشني على خشبة مسرح الهناجر مساء اليوم

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، في الليلة الثانية من النسخة السادسة لبرنامج "هل هلالك" الذي يقدمه القطاع هذا العام مجانا للجمهور، ليلة فنية مميزة فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر فعاليات البرنامج حتى 24 رمضان.

حيث يشاهد الجمهور في الليلة الثانية من برنامج “هل هلالك”، مع صوت الفنان وائل الفشني، الذي يتغنى بباقة من الأغاني الدينية التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، كما يشدو بأشهر أعماله الغنائية التي نالت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

كما يستمتع الجمهور برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذي يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفي "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة سها كحيل.

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، فى استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون.

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي، في استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون.