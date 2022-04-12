بعد سحب ماركة شهيرة من السوق.. ما هي أضرار النودلز؟

تم سحب ماركات شهيرة للنودلز من الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية، وقالت هيئة سلامة الغذاء، إنه تم إرسال عينات للمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها، بعد اتهام الشركة بإصابة العديد من أطفال بالتسمم خلال الفترة الماضية.

والنودلز؛ عبارة عن نوع من أنواع المعكرونة سريعة التحضير، تنتشر في جميع دول العالم، وتعتبر من أشهر الوجبات السريعة التي يتناولها الكبار والصغار، تكوين النودلز يكون من طحين القمح ومن أنواع أخرى من الطحين، ومن ملح ونشا وزيت النخيل ومواد أخرى، ويتكون مسحوق النكهات من التوابل ومادة جلوتومات الصوديوم والسكر.

كثيرًا من الأطباء قالوا إن هذه الوجبات سريعة التحضير غير صحية، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أضرارها:

_ تسبّب تلفاً لخلايا المخ على المدى البعيد؛ لاحتوائها على الملح الصيني.

_تسبب تسمّماً لخلايا المخ، وضعف القدرات العقلية، وتراجع الذاكرة، ونقص التركيز، والعديد من الأمراض العصبيّة، مثل: الزهايمر والشلل الرعاشي.

_تسبّب سرطان الثدي؛ لاحتوائها على مادّة e621 وهى مادّة منكّهة.

_تسبب السمنة وأمراض الكلى؛ لاحتوائها على الجلوتومات.

_تزيد خطر الإصابة بارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.

_تزيد خطر التعرّض للأزمات القلبية وفشل عضلة القلب؛ لاحتوائها على مادة MSG.

_تدمر الكبد؛ لأنها مغلفة بالشمع الذي يمنحها الملمس الناعم.

_تسبب قرحة المعدة، وتزيد خطر الإصابة بأمراض السرطان؛ لاحتوائها على العديد من الموادّ الكيميائيّة السامّة والمواد الحافظة، مثل ميثيل هيدروكسيل بينزويت.

_تسبّب الحساسية، وحموضة المعدة، والصداع الشديد، والقيء.

_تسبّب خطورة كبيرة على صحة الإنسان؛ لافتقارها إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتين الضروري لتكوين الخلايا في الجسم، والفيتامينات، والكالسيوم، والألياف.

_تزيد الوزن؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحراريّة، والنشويات، والدهون.

_ تمدّ الجسم بكمية عالية من الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة غير الصحيّة، التي تسبّب انسداد الشرايين.

_تسبّب مشاكل في المعدة والأمعاء وتسبّب الانتفاخ. تزيد خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وبالتالي تزيد خطر التعرّض للأمراض القاتلة، مثل السكري والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.