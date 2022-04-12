الأرصاد: طقس الغد ربيعى معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الأربعاء، نهارًا ربيعيا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء معتدلا على جنوب الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 24 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 13

مطروح 18 13

السلوم 19 13

سيوة 23 14

بورسعيد 20 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 15

نخل 21 12

نويبع 25 16

طابا 25 16

كاترين 23 13

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 26 14

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 18

قنا 30 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

إدفو 33 22

أبوسمبل 34 21

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 32 20

أبورماد 30 19

حلايب 31 19

رأس حدربة 29 18

