«دونيتسك»: إجلاء 587 شخصًا من مدينة ماريوبول في 24 ساعة

ذكرت سلطات إقليم "دونيتسك" أنها أجلت 587 شخصًا من مدينة ماريوبول التى تشهد عمليات عسكرية إلى منطقة نوفوآزوفسكي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت سلطات الإقليم الذي اعترفت به موسكو جمهورية مستقلة- في بيان صحفي أوردته قناة روسية، اليوم الثلاثاء- إلى أنه تم إجلاء 587 شخصًا من ضمنهم 96 طفلًا من ماريوبول إلى بيزيمينويه في منطقة نوفوآزوفسكي وأنهم يتواجدون في مركز تقديم المساعدة للمدنيين.

وأوضحت أن إجمالي ما تم إجلاؤهم حتى الآن 16 ألفًا و342 شخصًا إلى قرية بيزيمينويه.

ومن جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن أوكرانيا تتحقق من المعلومات التي تفيد بأن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقالت ماليار، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم، إن هناك نظرية مفادها أن هذه قد تكون ذخائر فسفورية، والمعلومات الرسمية ستأتي لاحقًا.

وأضافت: "نحاول فهم ما كانت لكن يمكنني القول من البيانات الأولية أن هناك، بالأحرى افتراضات بأنه كان من الممكن استخدام ذخائر الفوسفور، ولكننا بحاجة إلى فهم أن خطر استخدام الأسلحة الكيماوية موجود بالفعل، بل ومرتفع جدًا.. إن الحرب مستمرة، وهي في الواقع في مرحلتها الساخنة، إن حدة القتال خفت بالفعل، ولكن رغبة العدو في التقدم لم تتراجع".

و من جانبه، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستقف دائمًا إلى جانب روسيا في أي موقف.

وأضاف لوكاشينكو- في تصريح مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ميناء "فوستوشني" الفضائي في الشرق الأقصى الروسي: "يمكنك الاعتماد على البيلاروسيين أعلم أنه بغض النظر عن الوضع، يمكنك الاعتماد علينا، ويمكن للروس الاعتماد علينا، وسنظل دائمًا هناك، بغض النظر عن تطور الوضع".

وتابع: "الشرق الأقصى بعيد، لكنه لنا وعلى عكس الجمهوريات الحالية، حافظنا على هذه الوحدة ونحن عازمون على تقويتها".

وأشار لوكاشينكو أيضًا إلى أن بيلاروسيا "لديها ما تقدمه لروسيا".

