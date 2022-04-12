الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كينيا ترفض طلب أوكرانيا التحدث إلى البرلمان

كينيا
كينيا

رفضت كينيا، اليوم الثلاثاء، طلب الجانب الأوكراني التحدث إلى البرلمان.

وتساءل مسؤول بارز بوزارة الخارجية الكينية، حسبما أوردت صحيفة "نيشن" الكينية: "لماذا هم بحاجة إلى مناشدة برلمان كينيا؟ هل كانت هناك سابقة كهذه؟".

وأكدت مصادر أخرى في الوزارة، أن كينيا اتخذت بالفعل "قرارات أساسية"، بما في ذلك داخل الأمم المتحدة.. وفي الوقت نفسه، لا تريد الدولة أن تنحاز لأي من طرفي الأزمة، لأن مهمتها الأساسية هي "وضع حد" للأزمة.

وقالت المصادر، إن سفير أوكرانيا لدى كينيا أندري برافيدنيك، حاول دون جدوى لعدة أشهر لقاء وزيرة خارجية البلاد راشيل أومانو.

وأوضحت الصحيفة الكينية، أن السفير الأوكراني أراد التحدث إلى البرلمان الكيني، من أجل حشد الدعم السياسي ضد روسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني تلقى مذكرة من كينيا، مفادها بأنه سيتم النظر في الطلب، ولكن حتى الآن "لم يكن هناك رد عليه".
 

 

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