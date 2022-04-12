رصف 3.6 كيلو متر طرق بتكلفة 9 ملايين جنيه في طهطا بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا يف سوهاج، بمتابعة أعمال الرصف الجارية بنطاق المركز بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والميادين في إطار خطة المحافظة حفاظا على المظهر الحضاري اللائق.



ومن جهتها، أوضحت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أن أعمال الرصف شملت طريق بنجا بني حرب بطول 3650 متر، بتمويل وتنفيذ جهاز تعمير جنوب الصعيد، وجاري أعمال المتابعة بصفة مستمرة للانتهاء من كافة الأعمال، وفقا للمعايير القياسية في التنفيذ.

فيما شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته المحافظة بالحديقة المتحفية، بمشاركة 300 شخص من ذوي الهمم من مختلف مراكز المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار حرص السيد المحافظ على التواصل مع جميع فئات المجتمع السوهاجي.

وحرص الفقي خلال حفل الإفطار على تبادل الحديث مع الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة لا تألو جهدا من أجل دعم جميع الفئات داخل المجتمع السوهاجي، معربا عن سعادته بمشاركته لذوي الهمم في حفل الإفطار الجماعي.

وأشاد ذوي الهمم بالدعم الكامل الذي يقدمه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، وحرصه على المشاركة دائما في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والعمل دائما على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم، وحرصوا في نهاية الإفطار على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

كما بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة “ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة”.

وجاء فيها: “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الحفاظ على أمن الوطن، وسلامة أراضيه”.