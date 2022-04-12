الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس يشهد عددًا من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجامعى (صور)

جريدة الدستور

شهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عددًا من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي، بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البنك الأهلي المصري، والدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة منصور، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الله السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة سابقا ورائد أمراض الدم في مصر والوطن العربي، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الباطنى، والدكتور تامر عمارة أستاذ الأعصاب ومدير التعاون الدولي بكلية الطب ومديري المستشفيات ولفيف من الأساتذة رؤساء الأقسام والوحدات.

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وشملت الافتتاحات قسم أمراض الدم وزرع النخاع بعد تطويرها، ويضم القسم عددًا من الأسرة الداخلية و12 سرير رعاية و7 كبسولات لزراعة النخاع لمرضى الأورام السرطانية في الدم بتبرع كامل من البنك الأهلي المصري، كما شملت الافتتاحات افتتاح 10 أسرّة رعاية مركزة منها اثنان للعزل برعاية c بمستشفى الجراحة وهي تخدم مرضى مستشفى الجراحة سواء طوارئ أو عمليات، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتبرع كامل من لجنة زكاة مستشفى الدمرداش الجراحي.

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هذا إلى جانب افتتاح مستشفى عين شمس الافتراضي والطب عن بعد والتي نجحت في تفادي سوء توزيع الخدمة الطبية وتسمح بالتواصل بين المريض والأطباء من تخصصات مختلفة. 

وأسهم مستشفى عين شمس الافتراضي في إدخال تخصصات طبية لأول مرة بعدد من الدول النامية بإفريقيا، وكذلك تقديم الخدمة التعليمية لمنسوبي الطب بتلك الدول.

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وتأتي الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس في إطار المشروع العملاق "مدينة عين شمس الطبية"، وتهدف إلى  توفير خدمة طبية مميزة وفق المعايير العالمية لكافة المرضى القادرين وغير القادرين والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على قوائم الانتظار. 

كما تم افتتاح عدد من القاعات الأكاديمية والدراسية وقاعة للاجتماعات بمبنى قسم الجراحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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رئيس جامعة عين شمس يشهد عددًا من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجامعى (صور)

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