الأسقف العام لـ«الأرثوذكسية» زيارة رعوية بكنيسة «المنيا الجديدة»

أجرى الأنبا فام، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إيبارشية شرق النيل، بمحافظة المنيا، بزيارة رعوية إلى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة.

واستهل الأنبا فام زيارته الرعوية للكنيسة بالقداس الإلهي، الذي شاركه فيه مجمع كهنة الإيبارشية، وهو مصطلح كنسي يُطلق على القمامصة والقساوسة الخاصين بالإيبارشية.

كما استغل الأنبا فام زيارته إلى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، لمناقشة الكهنة في بعض الأمور الرعوية الخاصة بالفترة المقبلة، وعلى رأسها أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن إيبارشية شرق المنيا نظمت، أمس، لقاءً عامًا لشابات الإيبارشية، بدير القديس أباهور البهجورى بسوادة، حضره وحاضر فيه نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

وأوضح القمص موسى إبراهيم، في بيان رسمي صدر عن الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه دارت محاضرة الأنبا فام حول الحياة مع المسيح وخاصةً في فترة الصوم المقدس.

وحرص الأنبا فام أيضًا على متابعة فقرات اللقاء الذي حمل شعار "مصابيح"، مبديًا تشجيعه للمشاركات في اللقاء.