انطلاق ورشة عمل «مهارات التواصل الفعال والتعامل مع الآخرين» بجامعة أسيوط

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، انطلاق فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "مهارات التواصل الفعال والتعامل مع الآخرين للموظفين بمركز خدمات الرسائل العلمية وقاعات الاستذكار الهادىء بالجامعة" والتي تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات.

ورشة عمل بجامعة أسيوط

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على تطوير كافة القطاعات التعليمية والخدمية وذلك لوضع الجامعة فى المكانة المتميزة التي تليق بها بين مختلف الجامعات وقد ظهر ذلك جليا في إنشاء مكتب خاص لمتابعة التصنيف الأكاديمى للجامعة والعمل على تطوير منظومة الآداء الإداري من خلال تنمية مهارات العاملين بجميع القطاعات ومن ضمنها قطاع المكتبات، مشيدا بما تحظى به الجامعة من كوادر بشرية متميزة قادرة على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين لمواكبة كل ما هو جديد.

ورشة عمل بجامعة أسيوط

وأوضح شوكت صابر، أن الورشة تهدف الى تنمية المشاركين فى موضوعي الاتصال الفعال وهو احدى المهارات التى يكتسبها الفرد بحيث يكون قادرا على توصيل أفكاره وأرائه ورسائله إلى الجمهور بطريقة يضمن بها إن يقتنع الشخص المستهدف بما يقوله أو يعبر عنه، والموضوع الآخر هو فن التعامل مع الأخرين وهو طريقة تأقلم الشخص مع الأشخاص الذين يتعامل أو سيتعامل معهم وتقبل الآخر.

كما أكد مصطفى حسن على ضرورة الاستفادة من ورشة العمل ونقل الخبرات والمعلومات الى باقى الزملاء لتعم الفائدة على الجميع، مؤكدا على حرص ادارة الجامعة على تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية لتشمل كافة العاملين بجميع قطاعات الجامعة.

وأشاد وائل محمد بدعم الجامعة للقطاع وانشائها لمركز خدمات الرسائل والذى يعد خطوة جديدة فى تطوير الآداء البحثى داخل وخارج الجامعة.