الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق ورشة عمل «مهارات التواصل الفعال والتعامل مع الآخرين» بجامعة أسيوط

ورشة عمل بجامعة أسيوط
ورشة عمل بجامعة أسيوط

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، انطلاق فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "مهارات التواصل الفعال والتعامل مع الآخرين للموظفين بمركز خدمات الرسائل العلمية وقاعات الاستذكار الهادىء بالجامعة" والتي تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات.

IMG_5990
ورشة عمل بجامعة أسيوط

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على تطوير كافة القطاعات التعليمية والخدمية وذلك لوضع الجامعة فى المكانة المتميزة التي تليق بها بين مختلف الجامعات وقد ظهر ذلك جليا في إنشاء مكتب خاص لمتابعة التصنيف الأكاديمى للجامعة والعمل على تطوير منظومة الآداء الإداري من خلال تنمية مهارات العاملين بجميع القطاعات ومن ضمنها قطاع المكتبات، مشيدا بما تحظى به الجامعة من كوادر بشرية متميزة قادرة على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين لمواكبة كل ما هو جديد.

IMG_5988
ورشة عمل بجامعة أسيوط

وأوضح شوكت صابر، أن الورشة تهدف الى تنمية المشاركين فى موضوعي الاتصال الفعال وهو احدى المهارات التى يكتسبها الفرد بحيث يكون قادرا على توصيل أفكاره وأرائه ورسائله إلى الجمهور بطريقة يضمن بها إن يقتنع الشخص المستهدف بما يقوله أو يعبر عنه، والموضوع الآخر هو فن التعامل مع الأخرين وهو طريقة تأقلم الشخص مع الأشخاص الذين يتعامل أو سيتعامل معهم وتقبل الآخر.

كما أكد مصطفى حسن على ضرورة الاستفادة من  ورشة العمل ونقل الخبرات والمعلومات الى باقى الزملاء لتعم الفائدة على الجميع، مؤكدا على حرص ادارة الجامعة على تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية لتشمل كافة العاملين بجميع قطاعات الجامعة.

وأشاد وائل محمد  بدعم الجامعة للقطاع وانشائها لمركز خدمات الرسائل والذى يعد خطوة جديدة فى تطوير الآداء البحثى داخل وخارج الجامعة.

DSC_7559
ورشة عمل بجامعة أسيوط
اسيوط الجامعات رئيس جامعة ورشه عمل جامعة أسيوط تطوير الخدمات رئيس جامعة أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«الصحة»: تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا.. وانخفاض ملحوظ فى الإصابات

وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بتسهيل تراخيص حضانات الطفولة المبكرة

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟