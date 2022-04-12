الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنيا «الأولى».. نفذت 22 ألف مشروع ووفرت 137 ألف فرصة عمل

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت أن محافظة المنيا، احتلت الصدارة على مستوى الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء مبادرة (مشروعك) وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع، بإجمالي 2,6 مليار جنيه.

وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات وفرت 137 ألف فرصة عمل منذ بدء مشروعك في محافظة المنيا، مؤكداً أن الاهتمام بتنفيذ المشروعات يأتي من منطلق أنها تحتل مكانة أساسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك لتحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف المحافظ أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، مضيفا أن (مشروعك) يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة واستهداف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

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محافظة المنيا الأولي تنفيذ مبادرة مشروعك إجمالي 22 ألف مشروع وفرت 137 فرصة عمل اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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