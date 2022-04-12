الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شنطة حشيش».. «طفل القليوبية» يقود عمه للسجن المشدد 15 عامًا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه نصف مليون جنيه؛ لاتهامه باستغلال طفل في نقل حقيبة بداخلها كمية من مخدر "الحشيش".

وقررت المحكمة إيداع الطفل نجل شقيق المتهم، إحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية ومتابعة حالته لقيام المتهم الأول باستغلاله في نقل المخدرات، كما قررت مصادرة المضبوطات وقدرها 3 كيلو و150 جرام "حشيش".
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث محطة قطارات شبرا الخيمة تفيد ضبط طفل عمره 15 عامًا بحوزته حقيبة عثر بها على كمية من "الحشيش" قدرت بنحو 3 كيلو و150 جرامًا، أثناء مرورها على جهاز التأمين ببوابة محطة شبرا الخيمة للقطارات.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبمناقشة الطفل أفاد بان عمه أعطاه الحقيبة للمرور بها وكان يقف في انتظاره خارج المحطة لمراقبته وعندما القى القبض عليه هرب العم وتركه .

وبفحص كاميرات المحطة تبين وجود عم الطفل أثناء إعطائه الحقيبة خارج المحطة وهرب بعد ذلك وتوصلت التحريات أن المتهم "العم"، مقاول في منطقة مطروح، وأنه هارب من حكم جنائي بالحبس ويتاجر في المخدرات.

 وأضافت التحريات أنه استغل سذاجة الطفل نجل شقيقه الذي يتولى رعايته عقب وفاة والده وأعطاه الحقيبة وبها المخدرات وطلب منه المرور من بوابة التفتيش من المحطة لاستقلال القطار، وسيدخل وراءه في حالة عبوره ليستقلا القطار إلى محطة بنها، وهناك سيأخذ الحقيبة لتوصيلها إلى مكان آخر.

رئيس التحرير

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