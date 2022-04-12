هل شنت روسيا هجوما بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

في تحول تكتيكي، كشف تقرير أمني، دفاعي أميركي، اوروبي مشترك عن اتهامات، أبرزها وقدمها أدلة وثائق وتقارير طبية، تقول شبكة The Hill الإعلامية الأميركية المقربة من البي الأبيض، ان أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة ماريوبول، بحسب التقرير الذي نشرته " إلين ميتشل"، وفق مصادرها التي لها درجة من السرية والخطوة.

وتؤكد الشبكة، ان الاتهامات للجيش الروسي، قدمتها جهات معنية في القوات والمسؤولون الأوكرانيون، والذين شددوا على اتهام روسيا: بإلقاء أسلحة كيماوية على مدينة ماريوبول الساحلية ، مما تسبب في إصابة القوات والمدنيين على حد سواء بأمراض الجهاز التنفسي،دون تحديد أعداد الجنود او المدنيين الذين أصابهم هذة الكيماويات العسكرية الممنوعة دوليا.

وشددت المصادر على أنه :"استخدمت قوات الاحتلال الروسي مادة سامة مجهولة المصدر ضد عسكريين ومدنيين أوكرانيين في مدينة ماريوبول ، تم إسقاطها من [مركبة جوية بدون طيار] معادية" ، تم نشر فوج آزوز ، وهو وحدة تابعة للحرس الوطني الأوكراني ، في برقية يوم الاثنين. "الضحايا يعانون من فشل تنفسي ، متلازمة الدهليزي التاكتيكي".

وفي تحليلها، لفتت" إلين ميتشل "، إلى أنه :لم يتسن للبنتاغون تأكيد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي-التي نشرت الوقائع - عن نشر القوات الروسية لسلاح كيماوي محتمل ، لكنها قالت إنها على علم بهذه المزاعم.

من جهة أخرى، قال السكرتير الصحفي جون كيربي في بيان: "هذه التقارير ، إذا كانت صحيحة ، مقلقة للغاية وتعكس المخاوف التي كانت لدينا بشأن قدرة روسيا على استخدام مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب ، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بعوامل كيميائية ، في أوكرانيا". مضيفا أن وزارة الدفاع ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وجرى تحديد افادات لمسؤولون أوكرانيون بالهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت أخطر هذه التقارير بالنص الحرفي:

"اهتمام! استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدافعين الأوكرانيين في #Mariupol! وكتب أنطون جيراشينكو ، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني ، على تويتر: "روسيا تتخطى جميع حدود الإنسانية علانية وتعلن ذلك علانية

يشكل هذا الاتهام، تصعيدا خطيرا في الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو يضع عديد التوقعات لتطور الأعمال العسكرية والمجازر وحجم الدمار منذ أن بدأ في 24 فبراير، وربما تتكرر بعض الممارسات الخطيرة، كالعودة لاستخدام السلاح الكيماوي، أو التهديدات بسلاح الردع النووي

كما نقلت الشبكة تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، من إنهم يستعدون لمثل هذا السيناريو ، الذي قد يفتح الباب أمام صراع أوسع.

وفي أوروبا، قال الأمين العام لحلف الناتو ، ينس ستولتنبرغ ، تأكيدا للتقارير كشفها الحلف في مارس / آذار ، إن استخدام الأسلحة الكيميائية "انتهاك صارخ للقانون الدولي وله عواقب بعيدة.

يشكل هذا الاتهام، حالة جيوسياسية أمنية، تضع الإدارة الأميركية وحلف الناتو، في دائرة اختلاف طبيعة ومسار الحرب الروسية الأوكرانية، والسيناريوهات المحتملة التي يدير بها الرئيس الروسي بوتين الحرب، التي باتت مفتوحة على كل التوقعات المأسوية، ليس على أوكرانيا، وأوروبا، بل على العالم أجمع.