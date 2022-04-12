ارتفاع أسعار النفط 4.40% بعد 7 أيام من الانخفاض

ارتفعت أسعار النفط 4.40 % اليوم بعد أن سجلت على مدار 7 أيام انخفاض أسبوعي على التوالي وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 101.66 دولار و وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنحو 97.20 دولارا للبرميل بعد أن كان قد جرى تداوله في وقت سابق من اليوم بسعر 93.61 دولار للبرميل. وفقا لبورصة التعاملات العالمية.

سحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية

ويذكر أنه في وقت سابق، أعلنت بعض أكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم، انضمامها إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في محاولة لتهدئة الأسعار المرتفعة وترويض التضخم.

وحافظ بنك أوف أمريكا على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022-2023 لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولارا للبرميل.

كما خفض بنك الاستثمار السويسري يو.بي.إس توقعاته لسعر برنت في يونيو بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولارا للبرميل.

التطورات في الصين

قال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.

وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع كوفيد-19. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم..

وزارة النفط الهندية

وأظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية ارتفاع الطلب على الوقود في البلاد بنسبة 4.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب على النفط، 19.41 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019.

وارتفعت مبيعات البنزين 6.2 بالمئة لتصل إلى 2.91 مليون طن مقارنة بنفس الفترة قبل عام.