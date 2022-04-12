الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء ركوب السيارة.. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

دعاء ركوب السيارة
دعاء ركوب السيارة

بات ركوب السيارات من الأمور المعتاد القيام بها باختلاف وسائل النقل، وتقدم الدستور في السطور التالية “ دعاء ركوب السيارة”.

دعاء ركوب السيارة

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ".

كيفية قراءة دعاء ركوب السيارة

في البداية لابد أن  يُكبّر 3 مرات عند ركوب سيارته ثم يقرأ آية: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ". 

دعاء ركوب السيارة في كتاب حصن المسلم

ذكر كتاب حصن المسلم عدد كبير من الأدعية ومنها دعاء ركوب السيارة ومن هذه الأدعية: 

بسم الله الحمد لله. {سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت “
سبحانك إني ظلمت نفسي فأغفر لي فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.
دعاء ركوب السيارة والسفر:

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كما يمكن للإنسان أن يقرأ دعاء ركوب السيارة والسفر و أن يُكبّر 3 مرات ثم يقول:" سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده؛ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل؛ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.

دعاء ركوب السيارة الجديدة

بشكل عام يفضل أن يتلو الإنسان عددًا من الأدعية مع استخدام الاشياء الجديدة ولاول مرة لطرح البركة.

ومن أشهر أدعية ركوب السيارات الجديدة: اللهم لك الحمد أنت يسرت لي امتلاك هذه السيـارة، اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جلبت عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جلبت عليه وأعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض، اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء- اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

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