الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تحذر: ملايين الصوماليين على حافة هاوية المجاعة

برنامج الغذاء العالمي،
برنامج الغذاء العالمي،

حذرت ٤ منظمات أممية، هي برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة يونيسيف، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، في بيان مشترك، من أن الملايين من الصوماليين وبما يصل إلى ستة ملايين شخص أي نحو 40% من السكان على حافة هاوية الجوع، حيث يواجهون الآن مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائى.

وأرجعت المنظمات، وفقًا للبيان الذي وزعته في جنيف اليوم الثلاثاء، الوضع إلى الأمطار الشحيحة والارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والنقص الهائل فى التمويل، إضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد عالميًا والارتفاعات فى أسعار السلع العالمية بسبب الحرب فى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه إذا لم تعالج فجوة التمويل بشكل عاجل فإن النتائج ستكون أسوأ مع وجود خطر حقيقي من انتشار مجاعة تعيد إلى الأذهان مأساة الصومال في 2011 عندما تسببت المجاعة فى مقتل ربع مليون شخص.

وذكر بيان المنظمات الدولية أن الأطفال دون سن الخامسة في الصومال من بين الفئات الأكثر ضعفا، كما أن الحصول على الغذاء والحليب نادر للغاية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخسائر الماشية، ولفت إلى أن نحو 1.4 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حاد حتى نهاية هذا العام ويعاني ربعهم أو 330 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الشديد وقد تكون حياتهم فى خطر.

وقالت الأمم المتحدة إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 التي تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار ممولة بنسبة 4.4٪ فقط، حيث تتنافس الصومال مع حالات الطوارئ العالمية الأخرى على التمويل، وعبرت المنظمات الأممية عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الجفاف فى الصومال وإمكانية حدوث مجاعة في الأشهر الثلاثة المقبلة، ودعت إلى تمويل فوري لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر تضررا في البلاد. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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