القبض على ثلاثة إرهابيين فى كركوك العراقية

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء - أنه وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة (بريمة) بناحية الحويجة في محافظة كركوك".

ولفتت الشرطة العراقية إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.