الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على ثلاثة إرهابيين فى كركوك العراقية

جريدة الدستور

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.
وذكرت الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء - أنه وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في محافظة كركوك".
وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة (بريمة) بناحية الحويجة في محافظة كركوك".
ولفتت الشرطة العراقية إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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