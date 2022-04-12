الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: خفض التصعيد فى أوكرانيا سينعكس إيجابيًا على أسواق الغذاء والطاقة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن خفض التصعيد في أوكرانيا سينعكس إيجابيًا على أسواق الغذاء والطاقة.

وقال بلينكن- في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الأمريكية-الهندية بصيغة 2+2، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء-: "في حال توقف النزاع، سيكون لذلك تأثير إيجابي على توافر وأسعار الطاقة، وأيضًا على توافر وأسعار الأغذية"، مشيرًا إلى أن تأثير الوضع القائم في أوكرانيا على أسواق الطاقة والأغذية له نطاق عالمي.

وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن العلاقات الثنائية بين روسيا والهند كانت تتطور في حين لم تتمكن واشنطن من التعاون بشكل تام مع نيودلهي.

واستدرك قائلًا: "ولكن الأوضاع قد تغيرت، وبات الآن بإمكاننا ذلك، ونحن نريد أن نكون الشركاء المختارين للهند في النطاق الكامل للقضايا، مثل التجارة والتكنولوجيا والتعليم والأمن".

وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.

وقال بلينكن، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية: "سمحت، بناء على تفويض من الرئيس جو بايدن حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فورًا عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من الأنظمة المضادة للدروع".

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