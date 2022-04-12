بعد ارتفاعات أمس.. استقرار أسعار الأرز والشعير اليوم

شهدت أسعار الأرز في السوق المحلي المصري لدى تجار الجملة استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-4-2022، بعد أن شهدت ارتفاعات أمس، في أسعار الأرز الشعير بنوعيه (رفيع الحبة وعريض الحبة).

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، تباينًا، في بداية التداولات الصباحية اليوم، حيث استقرت عقود شهر مايو الآجلة لتداول الأرز، وانخفضت عقود شهر يوليو بنسبة 0.93%، (وقت كتابة هذا الخبر).

أسعار الأرز (للجملة) اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم، ليسجل سعر الطن 7,100 جنيه.

كما ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 6,800 جنيه ،واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 11,200 جنيه.

كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 9,800 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 13 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

استقرت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مايو 15.625 دولار للقنطار، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

وانخفض عقد يوليو لتداول الأرز بمقدار 0.15 دولار، ليسجل 15.945 دولار للقنطار، أي بنسبة هبوط 0.93%.