الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لحياة إيجابية.. 5 عادات صحية يجب اتباعها في العشرينات من العمر

صورة ارشفية
صورة ارشفية

 تعد العشرينات مرحلة تحسين الذات، عادة صغيرة جدًا تبنيها في أوائل العشرينات من العمر تحدد بقية حياتك، ويمكن أن تجعلك العادة إما أن تجعلك أو تحطمك تمامًا،  لذا من المهم أن نفهم حساسية هذا الوقت وأن نتخذ إجراءً حيالها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع "indian express " عادات صحية يجب اتباعها في مرحلة العشرينات من العمر

1 - قم بتدوين أفكارك 

حان الوقت لاكتشاف الذات، من خلال القيام بتدوين أفكارك وفي هذه العملية ،فالكثير من الناس يحاولون وقف التلاعب بأفكارهم التي تستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة، لذا فإن تدوين الأسئلة والأفكار الداخلية على الورق، يمكن أن يوفر الكثير من الطاقة ويعطي الوضوح.

2 - كن ممتنا

يجب ان تكون شاكرا لما لديك، ويساعدك إظهار الامتنان تجاه أشياء معينة على البقاء بشكل أفضل، و ستؤدي ممارسة هذا بشكل منتظم إلى خفض مستويات التوتر لديك وتحسين علاقاتك الشخصية والداخلية.

3 - تنظيف الفوضى الخاصة بك

ابدأ تنظيف الفوضى الخاصة بك من خلال ترتيب سريرك في الصباح، و يمنحك الشعور بتحقيق الذات إن تنظيف غرفتك وتعليق الملابس بشكل صحيح يمنحك قدرًا معينًا من الثقة والرضا.

4 - ابدأ التأمل

 التأمل من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها إذا كان المضي قدمًا بسلام هدفًا في حياتك، و مجرد تمارين التنفس البسيطة تجلب الكثير من التغيير الإيجابي، و يقال إذا كان الشخص يريد التحكم في عقله وعواطفه فعليه أولاً أن يتعلم التحكم في أنفاسه.

 5- تفاعل مع أشخاص جدد

يمكننا جميعًا أن نتعلم الكثير عن الحياة والوظيفة والأشخاص فقط من خلال إجراء محادثة عادية مع شخص لا نعرفه، لذا استمر في التفاعل مع الأشخاص الذين ليسوا من نفس عمرك، وهم أكثر خبرة، سيجعلك هذا على دراية بالأشياء التي لا تعرفها.

مرحلة تحسين الذات قم بتدوين أفكارك تجعلك أو تحطمك تمام ا حساسية هذا الوقت عادة صغيرة أوائل العشرينات أوائل العشرينات من العمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو 15 أبريل

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

حريق هائل بمحيط جهاز مدينة أكتوبر.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟