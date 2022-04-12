لحياة إيجابية.. 5 عادات صحية يجب اتباعها في العشرينات من العمر

تعد العشرينات مرحلة تحسين الذات، عادة صغيرة جدًا تبنيها في أوائل العشرينات من العمر تحدد بقية حياتك، ويمكن أن تجعلك العادة إما أن تجعلك أو تحطمك تمامًا، لذا من المهم أن نفهم حساسية هذا الوقت وأن نتخذ إجراءً حيالها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع "indian express " عادات صحية يجب اتباعها في مرحلة العشرينات من العمر

1 - قم بتدوين أفكارك

حان الوقت لاكتشاف الذات، من خلال القيام بتدوين أفكارك وفي هذه العملية ،فالكثير من الناس يحاولون وقف التلاعب بأفكارهم التي تستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة، لذا فإن تدوين الأسئلة والأفكار الداخلية على الورق، يمكن أن يوفر الكثير من الطاقة ويعطي الوضوح.

2 - كن ممتنا

يجب ان تكون شاكرا لما لديك، ويساعدك إظهار الامتنان تجاه أشياء معينة على البقاء بشكل أفضل، و ستؤدي ممارسة هذا بشكل منتظم إلى خفض مستويات التوتر لديك وتحسين علاقاتك الشخصية والداخلية.

3 - تنظيف الفوضى الخاصة بك

ابدأ تنظيف الفوضى الخاصة بك من خلال ترتيب سريرك في الصباح، و يمنحك الشعور بتحقيق الذات إن تنظيف غرفتك وتعليق الملابس بشكل صحيح يمنحك قدرًا معينًا من الثقة والرضا.

4 - ابدأ التأمل

التأمل من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها إذا كان المضي قدمًا بسلام هدفًا في حياتك، و مجرد تمارين التنفس البسيطة تجلب الكثير من التغيير الإيجابي، و يقال إذا كان الشخص يريد التحكم في عقله وعواطفه فعليه أولاً أن يتعلم التحكم في أنفاسه.

5- تفاعل مع أشخاص جدد

يمكننا جميعًا أن نتعلم الكثير عن الحياة والوظيفة والأشخاص فقط من خلال إجراء محادثة عادية مع شخص لا نعرفه، لذا استمر في التفاعل مع الأشخاص الذين ليسوا من نفس عمرك، وهم أكثر خبرة، سيجعلك هذا على دراية بالأشياء التي لا تعرفها.