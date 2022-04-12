الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 23 متهماً بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، بحبس 23 متهماً 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة مختلفة الأنواع.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 470 جراما من مخدر الهيروين و270 جراما من مخدر الحشيش، و215  جراما من مخدر البودر، و5240 جراما من مخدر الشادو، و540 جراما من مخدر الآيس، و250 جراما من مخدر الاستروكس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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