المحكمة تستمع لدفاع «بديع» في «أحداث المنصة» اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و78 متهما آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث المنصة".

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

المتهمون في القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.