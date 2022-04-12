قرار من النيابة بشأن ضبط مخدرات في الشروق

استعجلت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات، بنطاق قسم شرطة الشروق، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة الشروق باسم أحد الأشخاص وعُثر بداخلها على 7 خزينة بندقية آلية تحوى عدد من الطلقات - 2 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر - ميزان حساس – كمية من الزيوت المستخدمة فى تنظيف الأسلحة - هاتف محمول - بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص - توكيل من مالك السيارة لسالف الذكر، حال قيام قائدها بمحاولة تغيير خط سيره عقب مشاهدته للقوات وأثناء ذلك اصطدمت بها سيارة نقل "فر قائدها هارباً بالسيارة أثناء الضبط" وتمكن مستقلى السيارة المضبوطة من الفرار عقب تخليهم عن السيارة.

ومن خلال تكثيف التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد المتهمين الهاربين و تبين أنهم 3 أشخاص – اثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، وعُثر بحوزة أحدهما على كمية من مخدري الآيس والحشيش وميزان حساس.

وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.