الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 3 متهمين بسرقة منزل سيد القمني

سيد القمني
سيد القمني

تباشر النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة سرقة كتب ومحتويات شقة المفكر الراحل سيد القمني، في العاشر من رمضان، وطلب تحريات المباحث.

تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة «2 شاشة تليفزيون - ميكروويف – لاب توب - فرن كهرباء - بعض أدوات المطبخ - مجموعة من الكتب» من شقة والدها المتوفي الكاتب سيد القمني.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن 59 نسخة كتاب لوالدها المتوفي، شاشة تليفزيون، 4 أواني، لدى عامل خردة أمكن ضبطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحريات المباحث كتب سرقة التحقيق النيابة العامة في الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«لغز أثري».. تقرير فرنسي: كهف السباحين في مصر يثير حيرة العلماء

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

السيسى يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران فى رحلاتها إلى روسيا

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد جميع ديونها الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟