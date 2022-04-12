التحقيق مع 3 متهمين بسرقة منزل سيد القمني

تباشر النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة سرقة كتب ومحتويات شقة المفكر الراحل سيد القمني، في العاشر من رمضان، وطلب تحريات المباحث.

تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة «2 شاشة تليفزيون - ميكروويف – لاب توب - فرن كهرباء - بعض أدوات المطبخ - مجموعة من الكتب» من شقة والدها المتوفي الكاتب سيد القمني.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن 59 نسخة كتاب لوالدها المتوفي، شاشة تليفزيون، 4 أواني، لدى عامل خردة أمكن ضبطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.