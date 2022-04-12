اليابان تسجل أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون إكس إي» الجديد لكورونا

سجلت وزارة الصحة اليابانية أول حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون إكس إي" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- أن الإصابة لسيدة في الثلاثينيات من العمر، وقد ثبت إصابتها بعد وصولها إلى اليابان قادمة من الولايات المتحدة في 26 مارس الماضي، فيما لم تظهر عليها أي أعراض.

يشار إلى أن متحور "أوميكرون إكس إي" يمثل 1% من حالات كورونا الآن، وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بي إيه 1" و"بي إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد، يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

وكانت وأعلنت اليابان أنها ستقدم دعما إضافيا بقيمة 500 مليون دولار إلى مبادرة "كوفاكس" التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات في العالم.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر دولي للمانحين بقيادة تحالف جافي للقلحات والذي جمع ما مجموعه 6.45 مليار دولار بناءً على تعهدات المفوضية الأوروبية والبرازيل وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى، وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميدوا كيشيدا، خلال المؤتمر، إن اللقاحات أداة قوية، لكن لا تزال هناك عدم مساواة في توزيع اللقاحات في العالم.

وحتى يتم التغلب على "كوفيد- 19" يجب أن يتم الاهتمام بصحة كل فرد من خلال ضمان التوفر العادل للقاحات في كل دولة ومنطقة.

وأضاف أن حكومته مصممة على قيادة الجهود الدولية للتغلب على فيروس كورونا بالتعاون الوثيق مع الدول الأخرى والمنظمات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.