سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد جميع ديونها الخارجية

أعلنت السلطات السريلانكية اليوم الثلاثاء، تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، وهي الأزمة الأسوأ منذ استقلال الجزيرة عام 1948.

وقالت الرابطة الطبية السريلانكية إنّ مستشفيات البلاد كافة لم يعد بإمكانها الوصول إلى المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية الحيوية.

وأوقفت العديد من المرافق الطبية بالفعل العمليات الجراحية الروتينية منذ الشهر الماضي مع النقص الحاد في عقاقير التخدير، لكن الرابطة قالت إن حتى إجراءات الطوارئ قد لا تكون ممكنة في القريب العاجل.

وقالت الرابطة في خطاب وجهته إلى الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل أيام لتحذيره من الوضع "بات علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية. بات علينا الاختيار بين من يأخذ العلاج ومن لا يأخذه".

وتابعت الرابطة "إذا لم تتوافر الإمدادات خلال أيام، فإن (أعداد) الضحايا ستكون أسوأ بكثير من الجائحة".

وشهد الغضب الشعبي المتصاعد إزاء الأزمة احتجاجات كبيرة تطالب باستقالة راجاباكسا.

ومن جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سوف يجري مناقشات مع كبار صانعي السياسة في سريلانكا خلال "الأيام والأسابيع المقبلة" حول برنامج دعم محتمل لمساعدة الدولة الجزيرة في تجاوز أزمة اقتصادية تفاقمت حتى وصلت إلى اضطراب سياسي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، ماساهيرو نوزاكي، قال في بيان: "تلقينا طلبا من السلطات (السريلانكية) للحصول على برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وبدأنا التعامل على المستوى التقني مع فرق في وزارة المالية والبنك المركزي. إننا ملتزمون بمساعدة سريلانكا بما يتفق مع سياساتنا".

وعينت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا لجنة استشارية لتقديم إرشادات حول كيفية تعامل الدولة مع أزمتها الحالية ومع مقرضين خارجيين، مثل صندوق النقد الدولي.