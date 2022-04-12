البنك الدولي يقدم 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني

أعلن البنك الدولي، الليلة الماضية، عن منحة بقيمة 5ر23 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني.

وقال البنك في بيان: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل لمشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف :"سيساهم الشركاء المانحون، أعضاء الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي، بمنحة إضافية قدرها 8.5 مليون دولار".

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى زيادة إمدادات الطاقة الشمسية إلى خمسة مستشفيات عامة كبيرة إضافية، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية من خلال برنامج تجريبي على مستوى المجتمع المحلي لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات اللاجئين.

وقال البنك إن هذه المرحلة من المشروع "ستعالج الاحتياجات الفورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مساعدة مؤسسات قطاع الكهرباء الفلسطيني على مواصلة التقدم نحو تحقيق رؤيتها طويلة الأجل ونواتجها الإنمائية".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن انعدام الأفق السياسي والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته- والذي كان آخره ما قام به وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد من اقتحام لمنطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس الشرقية بشكل غير مسئول، ومواصلة تصرفات جيش الاحتلال وشرطته الاستفزازية واقتحامات المستوطنين- سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ليس في فلسطين فقط إنما في المنطقة.

واعتبر أن طريق الأمن والاستقرار يكون على أساس قرارات الشرعية الدولية عبر"رام الله" وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.. وقال: إنه "دون أفق سياسي على هذه الثوابت فستبقى الأمور متفجرة وتعيش المنطقة توترات وصراعات بلا نهاية".