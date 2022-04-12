الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولي يقدم 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، الليلة الماضية، عن منحة بقيمة 5ر23 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني.

وقال البنك في بيان: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل لمشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف :"سيساهم الشركاء المانحون، أعضاء الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي، بمنحة إضافية قدرها 8.5 مليون دولار".

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى زيادة إمدادات الطاقة الشمسية إلى خمسة مستشفيات عامة كبيرة إضافية، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية من خلال برنامج تجريبي على مستوى المجتمع المحلي لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات اللاجئين.

وقال البنك إن هذه المرحلة من المشروع "ستعالج الاحتياجات الفورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مساعدة مؤسسات قطاع الكهرباء الفلسطيني على مواصلة التقدم نحو تحقيق رؤيتها طويلة الأجل ونواتجها الإنمائية".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن انعدام الأفق السياسي والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته- والذي كان آخره ما قام به وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد من اقتحام لمنطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس الشرقية بشكل غير مسئول، ومواصلة تصرفات جيش الاحتلال وشرطته الاستفزازية واقتحامات المستوطنين- سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ليس في فلسطين فقط إنما في المنطقة.

واعتبر أن طريق الأمن والاستقرار يكون على أساس قرارات الشرعية الدولية عبر"رام الله" وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.. وقال: إنه "دون أفق سياسي على هذه الثوابت فستبقى الأمور متفجرة وتعيش المنطقة توترات وصراعات بلا نهاية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«لغز أثري».. تقرير فرنسي: كهف السباحين في مصر يثير حيرة العلماء

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

السيسى يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران فى رحلاتها إلى روسيا

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد جميع ديونها الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟