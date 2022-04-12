الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تسجل 19 ألفا و982 إصابة جديدة و101 وفاة بكورونا

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

سجلت وزارة الصحة التايلاندية، 19 ألفا و982 إصابة جديدة و101 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الثلاثاء - أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و925 ألفا و854 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 26 ألفا و289 حالة.

وأضافت أن إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي ارتفع إلى 3 ملايين و662 ألفا و166 حالة حتى الآن بعد تسجيل 28 ألفا و57 حالة تعاف خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى تطعيم أكثر من 50 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.

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