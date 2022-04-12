«ملف سرى» الحلقة 10| يحيى «متهم» و«فريدة» تناشد النائب العام التحقيق مع «المالكى»

تصاعد مستمر، وإيقاع سريع تشهده حلقات مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة؛ جعلت اسم العمل الدرامي يتصدر المشهد ومحرك البحث «جوجل» وسط الزخم الدرامي الرمضانى.

مواجهة بين «يحيى عز الدين» و «هارون المالكي»

شهدت أحداث الحلقة العاشرة، تصاعد فى الأحداث التى اتسمت بالغموض والتشويق، خاصة بعد الإفراج عن مريم هارون المالكي «عائشة بن أحمد»، عقب خضوعها للتحقيقات، على خلفية البلاغ المقدم من المستشار يحيى عز الدين «هاني سلامة» بعد تسليمها «الماس» له، وبمجرد الإفراج عنها، واجه هارون المالكي «محسن محيي الدين»، المستشار يحيى عز الدين «هانى سلامة»، لما فعله مع ابنته مريم المالكي، وتوعد كلا منهما للآخر.

«كريم» يتقدم ببلاغ ضد «يحيى عز الدين» ويتهمه بالشروع فى قتله

وفي مشهد آخر يذهب ليل المصري «محمد محمود عبد العزيز» إلى المستشفي المحجوز فيها كريم «مهند حسني»، ويهدده بأن يفعل ما يأمره به وإلا سيقتله، وقد أمره بالإبلاغ عن يحيي «هانى سلامة» بأنه هو من شرع في قتله ومن ثم يقوم «كريم» بالفعل بإبلاغ الشرطة عن يحيى، واتهامه بالشروع فى قتله

فريدة تناشد النائب العام للتحقيق مع هارون المالكي

قررت فريدة «دينا»، مواجهة هارون المالكي «محسن محي الدين»؛ حيث ذهبت إلى مقر مصنع يوسف المالكي «ماجد المصري» زوجها خلال الأحداث، وعقدت مؤتمر صحفى، رصدت خلاله كل ما حدث لاسرتها بداية من مقتل شريف «محمود حجازى» نجلها واختفاء زوجها فى الأحداث، وناشدت النائب العام بالقاء القبض على هارون المالكي شقيق زوجها، والتحقيق معه بشأن ما حدث لنجلها وزوجها.

«ناجي» يفشل فى محاولة قتل «مليكة»

يتلقى «يحيى» مكالمة هاتفية من ناجي الخلعي «أحمد الرافعي» ليقوم الأول على الفور بالتصنت على تليفونه من خلال عمرو «نور محمود» المسؤول عن القضية ليكشفه ناجي، ومن ثم يتلقى «يحيي» مكالمة أخرى من «ناجي» ويبلغه عن طريق غير مباشر أنه سوف يقتل أحد من منزله فيتجهون على الفور لمنزله الذي يكون في نفس اللحظة في خروج «إدوارد» مع «مليكة» نجلة شقيقة «يحيى» الذى يكتشف فور وصوله وجود قنبلة فى المنطقة المحيطة إذ كان ينوي «ناجي» أن يفجر بها منزل «يحيى»، وينجح الاخير فى إبطال مفعولها وإنقاذ آل بيته.

تفاصيل وأبطال «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كل منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط ويتم من خلاله مناقشة أحد الملفات السرية لتصل للجمهور بشكل مبسط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا عام 2013، ويشارك خلالها نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.