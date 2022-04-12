الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 210 آلاف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

عاودت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الارتفاع مجددا إلى أكثر من 200 ألف حالة اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع في اليوم السابق وسط جهود الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية. 

وسجلت البلاد 210 آلاف و755 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 33 حالة من الخارج، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 15 مليونا و635 ألفا و274 إصابة، كما سجلت البلاد 171 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 19 ألفا و850 وفاة.

وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة 1005 مرضى، بانخفاض 94 عن اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

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