الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

محمد الشرنوبى: استعنت بسعد الهلالى لتقديم الشيخ يحيى (إنفوجراف)

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

يحظى مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تنافس من خلاله الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني هذا العام، بنسب مشاهدة عالية وتعاطف كبير من  محبي الدراما التليفيزيونية.

ويجسد الفنان محمد الشرنوبي خلال أحداث العمل دور «الشيخ يحيى»، وهو شخص طيب القلب، له مواقف تدل على شهامته، ويقف مع الحق ويبحث عنه، كما أنه شخص مستنير ودائمًا ما يبحث عن الحقيقة ولا يكتفى بالمسلّمات، كما يرى الأمور بشكل عقلانى، ودائمًا ما يُحكّم عقله ولا يكتفى بحدود دراسته بالأزهر، ويحاول الوصول إلى الرأى الصواب دائمًا.

وأكد الشرنوبيـآ في حديثه لـ"الدستور" أن الشيخ يحيى لا يشبه أحدًا من الشيوخ الموجودين على الساحة، ولا من الفنانين الذين جسدوا شخصية الشيخ فى أعمالهم، مشيرًا إلى أنه استعان بالدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ليمده بالمعلومات التى تصقل الشخصية، وأيضًا التدريب على نطق اللغة العربية بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى حفظ الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التى تتفق مع السياق الدرامى للعمل، ليستطيع تقديم الدور بشكل سليم دون الوقوع فى أخطاء.

 وعن الملابس الأزهرية قال الشرنوبي إنها أضفت على الشخصية هيبة، “وأرى أنها ساعدتنى كثيرًا على تقمص دور الشيخ يحيى، وتقديمه بالشكل اللائق وكما ينبغى أن يكون”. 

وتدور قصة المسلسل حول قانون الأحوال الشخصية، التي يتعارض مع فكر فاتن في طلب الطلاق، حيث يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر، فتقرّر السعي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها.

المسلسل من بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، و الفنان محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، و المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

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