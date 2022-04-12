الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«الأختيار3» يقصف جبهة جماعة الإخوان (إنفوجراف)

الاختيار ٣
الاختيار ٣

يهتم عدد كبير من الجمهور سواء في الشارع المصري أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمشاهدة مسلسل “الاختيار 3”، وذلك حسبما أوضحت أداة "جوجل تريند" منذ بداية الماراثون الرمضاني.

وأستعرضت حلقة اليوم من المسلسل، حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وتصريحات حازم أبو أسماعيل: «الإخوان مصدقين نفسهم وأنهم هيلعبوا على الكل جيش وأمريكان وسلفيين» عن ما تداولته وسائل الإعلام عن الحوار الوطني، ويؤكد على أنه لا بد أن يثبتوا قوتهم «الناس لازم تشوف ده على الأرض أننا لينا حشد وثقل».

ويحاول أبو إسماعيل أن يخرج السلفيين ليثبتوا للشعب أنهم لا يقصدوا «شق الصف الإسلامي» ويقترح عليه أحد المساعدين له من جماعة السلفيين أنه لا بد أن يكون لهم موقف ثابت وفي الوقت ذاته لا يكون ضد موقف الإخوان أو معاكس لهم، ولكن في النهاية تعود المكاسب للسلفيين، ليتابعه أبواسماعيل أن لا بد أن هذا الموقف يكون معبرا عن الناس «كافة» وعن التيار السلفي خاصة وقوتنا، ليقترح عليه أن من الممكن «ضرب ضربة ذهبية» تحت اسم «نحشد كل رجال حازمون».

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، و كريم عبدالعزيز، و أحمد السقا، و ياسر جلال، وخالد الصاوي، و عبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، و إخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً و الإعادة الساعة 4.20 صباحًا و الساعة 3.25 مساءً، و يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً و يعاد الساعة 6 صباحًا و الساعة 10.30 صباحًا و الساعة 4.40 مساءً.

مصر الإخوان الاعلام رمضان مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي الاخوان المسلمين مسلسل الاختيار مدينة الإنتاج الإعلامي

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