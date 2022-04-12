الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تتحقّق من صحّة معلومات عن تعرّض ماريوبول لهجوم كيميائى روسى

ليز تراس
ليز تراس

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس  أنّ بلادها تتحقّق من صحّة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنّته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.


وكتبت تراس في تغريدة على تويتر "هناك تقارير مفادها أنّ القوات الروسية قد تكون استخدمت عوامل كيميائية في هجوم على سكّان ماريوبول. نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقّق من التفاصيل".
 

وشدّدت الوزيرة على أنّ "أيّ استخدام لمثل هذه الأسلحة سيشكّل تصعيداً وحشياً في هذا النزاع، وسنحاسب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ونظامه".
 

وكانت البرلمانية الأوكرانية إيفانا كليمبوش قالت في وقت سابق اليوم إنّ القوات الروسية استخدمت "مادة غير معروفة" في ماريوبول وإنّ أناساً في المدينة يعانون من فشل في الجهاز التنفّسي.
وكتبت كليمبوش في تغريدة على تويتر "على الأرجح أسلحة كيميائية!".
 

وأتت تغريدة البرلمانية الأوكرانية بعيد إعلان كتيبة آزوف الأوكرانية أنّ طائرة مسيّرة روسية ألقت "مادّة سامّة" على عسكريين ومدنيين أوكرانيين في ماريوبول.
 

وقال مؤسّس الكتيبة أندريه بيليتسكي في رسالة مصوّرة على تطبيق تلجرام إنّه بعيد إلقاء الطائرة المسيّرة هذه المادّة المجهولة عانى أناس من فشل تنفّسي ومشاكل عصبية.
 

وأضاف: "لقد ظهرت على ثلاثة أشخاص علامات واضحة على تسمّمهم بموادّ كيميائية حربية، لكن من دون عواقب كارثية".
 

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من صحّة هذه الاتّهامات.
 

وكان إدوارد باسورين المسؤول الانفصالي البارز في دونيتسك تطرّق إلى إمكانية استخدام أسلحة كيميائية ضدّ المدينة الساحلية الجنوبية التي تقاوم منذ أسابيع القصف الروسي.
 

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن المسؤول الموالي لموسكو قوله  إنّ القوات التي تحاصر ماريوبول قد "تلجأ إلى القوات الكيميائية التي ستجد طريقة لإخراج حيوانات الخلد من جحورها".
 

وتنفي روسيا باستمرار أن تكون قواتها قد ارتكبت أيّ جرائم حرب في أوكرانيا.

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