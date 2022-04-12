الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمسية رمضانية بكلية الطب جامعة الوادى الجديد

أمسية رمضانية بكلية
أمسية رمضانية بكلية الطب جامعة الوادى الجديد

نظمت إدارة رعاية الشباب المركزية بجامعة الوادي الجديد، أمسية رمضانية بأروقة كلية الطب بحضور عدد من العاملين والطلاب بمختلف الكليات 

وجاءت الأمسية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وقال الدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الأمسية حاضر فيها ناصف أنيسى محمد رئيس مجلس الأمناء بإدارة الخارجة التعليمية ورئيس مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأمسية تأتى ضمن خطة الجامعة لإحياء ليالى رمضان.

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وفى نهاية الأمسية كرم الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبا عن رئيس الجامعة ناصف أنيس رئيس مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة تقديرا لجهوده فى خدمة وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى الوادى الجديد.

وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية فى خماسى كرة القدم والتى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل بملاعب مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركة ٦ كليات، ويأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة التى تهدف إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وتبادل الثقافات بين المشاركين، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية.

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كما قدم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الشكر لإدارة رعاية الشباب المركزية على حسن التنظيم وإدارة المباريات بين الكليات مهنئاً الفرق الفائزة فى تصفيات المجموعات متمنيا لهم كل التوفيق.

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رعاية الشباب نظمت جامعة الوادي الجديد أمسية رمضانية لاحياء ليالى رمضان خطة الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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