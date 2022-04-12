الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدانة نائب بالمملكة المتحدة بالاعتداء الجنسي على طفل

طفل
طفل

أدين نائب بحزب المحافظين البريطاني بالاعتداء الجنسي على طفل عام 2008، ومن المرجح أن تؤدي هذه الإدانة إلى إجراء انتخابات خاصة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دائرة الادعاء الملكية قولها إن هيئة محلفين أدانت النائب عمران أحمد خان (48 عاما)، الذي يمثل مدينة وايكفيلد شمال إنجلترا منذ عام 2019، بالاعتداء الجنسي على الطفل المراهق في منزل في ستافوردشير قبل أن يتحول إلى عالم السياسة.

وإضافة إلى الضرر الفوري الناجم عن إدانة أحد أعضاء حزب المحافظين بارتكاب جريمة خطيرة، من المرجح أن يواجه المحافظون الذي ينتمي إليهم رئيس الوزراء بوريس جونسون مشكلة إضافية تتمثل في إجراء انتخابات خاصة في دائرة مهمة.

وكانت مدينة وايكفيلد من المقاعد التقليدية العديدة التابعة لحزب العمال إلى أن غيرت ولاءها إلى حزب المحافظين في عام 2019، لتمنح الحزب أغلبية كبيرة في البرلمان.

 

الاعتداء طفل ادانه اعتداء بريطاني نائب بريطاني بالاعتداء

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