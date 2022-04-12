اليوم.. «جنايات القاهرة» تصدر حكمها على المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

تصدر اليوم الثلاثاء الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ونص القانون في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.