الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة بعد منتصف الليل.. بوتين يمتلك أكبر ترسانة نووية وحديث الشاطر عن الإرهابى الشاذلى

بوتين
بوتين

شهد مساء أمس الإثنين، العديد من الأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث على موقع «جوجل». 

وفي نشرة «بعد منتصف الليل» نقدم لكم:

تقارير أوروبية: بوتين يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم

ترسانة نووية

قالت تقارير أوروبية مهمة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم ولديه نظام نووي مرعب وهو نظام اليد الميتة يمكنه إطلاق 30 قنبلة نووية في وقت واحد والقضاء على الغرب تماما (للتفاصيل اضغط هنا).
 

الخرباوي: حديث الشاطر عن عبد المجيد الشاذلي صراع داخل الجماعة

الخرباوي

وصرح الخبير في شئون الجماعات الإرهابية الدكتور ثروت الخرباوي بأن حديث خيرت الشاطر عن الإرهابي السلفي عبدالمجيد الشاذلي، هو صراع أجنحة داخل جماعة الإخوان ويعتبر ضربة قوية للجماعة لبيان وجهها الآخر وصراعاتها (للتفاصيل اضغط هنا).
 

النيابة العامة تواصل التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

أيمن هدهود

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة شخص المدعو أيمن هدهود، وكانت قد تلقت بلاغا في يوم السادس من شهر فبراير الماضي من حارس عقار في حي الزمالك بدخول المدعو أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه وقتها بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه ثم أودعته مستشفى الأمراض النفسية (للتفاصيل اضغط هنا).
 

 

الرد على منع سيدة مسيحية من تناول الطعام قبل أذان المغرب

كشري 


ردت إدارة مطعم كشري التحرير، على اتهامها بمنع سيدة مسيحية وطفلتها من تناول الطعام قبل أذان المغرب وقالت الإدارة في بيان رسمي: إن العميلة المحترمة شرفتنا في فرع سراي القبة الساعة ٥:٥٠ م لطلب أوردر تيك أواي ودفعت الحساب للكاشير واستلمت الأوردر  والأوردر تيك أواي (للتفاصيل اضغط هنا).
 

احذر من تلك العادة عند السحور تضر جسمك
وأكد بعض الأطباء أن تناول المياه بكميات كبيرة، أثناء تناول السحور من أكبر العادات الخاطئة ولكن البعض يحرص على دوامها، بسبب العطش الشديد طوال اليوم خاصة أوقات الطقس الحر، ولكن ذلك يؤدي إلى حدوث أضرار صحية على الصائم بشكل عام (للتفاصيل اضغط هنا).
 

الزمالك الإرهاب الطقس ثروت الخرباوى الرأي العام فلاديمير بوتين خيرت الشاطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

السيسى يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران فى رحلاتها إلى روسيا

هانى مهنا: زواج حليم بالسندريلا أكذوبة وزعلت من مفيد فوزى بسببها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟