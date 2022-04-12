الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يوروبول» تطلق عملية ضد أصول كيانات وشخصيات روسية

الشرطة الأوروبية
الشرطة الأوروبية يوروبول

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أنها أطلقت عملية تستهدف أصول الأشخاص والشركات من روسيا، الخاضعين للعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وأطلقت الوكالة ومقرها في لاهاي، هذه العملية المسماة "أوسكار"  بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي "يورودجاست" و"فرونتكس".

 

وقالت "يوروبول" إن العملية تهدف إلى "دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

 

كما تهدف العملية إلى "دعم التحقيقات الجنائية للدول الأعضاء بخصوص الالتفاف على العقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

 

وأوضحت الوكالة أن عملية "أوسكار" ستستمر عاما على الأقل وتشمل عددا من التحقيقات المنفصلة.

 

وستعمل "يوروبول" على تسهيل تبادل المعلومات بين الشركاء وتقديم الدعم العملياتي في عدد من التحقيقات المالية التي تستهدف "الأصول الإجرامية" والالتفاف على العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

 

كما ستقدم الوكالة أيضا دعما تحليليا للتحقيقات، بحسب الطلب، وستسخر خبرتها الجنائية والتقنية وستدعم ماليا السلطات الوطنية المختصة.

 

من جانبها، ستعمل الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي "يورودجاست" على تسهيل تبادل المعلومات الاستراتيجية والعملياتية، وتقديم المساعدة القانونية وتعزيز التعاون بين سلطات التحقيق والقضاء في دول الاتحاد.

 

أما الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتكس"، ستشارك في العملية من خلال تعزيز الرقابة على الأشخاص الخاضعين للعقوبات الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

روسي روسية عملية شخصيات روس أصول شخص كيان يوروبول

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

«يوروبول» تطلق عملية ضد أصول كيانات وشخصيات روسية

يعانى من اضطراب الفصام.. تفاصيل شهادة اللجنة الطبية حول حالة أيمن هدهود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟