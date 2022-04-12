الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر «بيتكوين» يسجل أدنى مستوى منذ منتصف مارس

بيتكوين
بيتكوين

انخفض سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى دون الـ40 ألف دولار الإثنين، في وقت يراقب فيه التجار عن كثب مشهدا جيوسياسيا غير واضح.

 

وانخفضت العملة الرقمية الأبرز في العالم عدة مرات ، لتصل إلى 39524.20 دولارا، تزامنا مع انخفاض أسعار العديد من العملات الرقمية الأخرى.

 

وانخفض سعر البيتكوين في وقت يشعر فيه العديد من المستثمرين والمستهلكين بالقلق من ارتفاع الأسعار، حيث وصلت المقاييس التقليدية للتضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث توقع مركز الأبحاث The Conference Board مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم سيزداد بمعدل سنوي قدره 1.7٪ خلال الربع الأول من العام المالي، بانخفاض حاد عن 7٪ خلال الربع الأول من العام المالي السابق.

 

 يشار إلي أن عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفع سعرها إلى 44 ألفا و635 دولارا عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش مقارنة بـ 44 ألفا و591 دولارا مارس الماضي ، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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