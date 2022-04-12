الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو دول العالم لمقاطعة الأسلحة وموارد الطاقة الروسية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع الدول للتخلي عن استيراد الأسلحة وحوامل الطاقة من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع بصيغة "2+2" لوزراء الخارجية والدفاع للولايات المتحدة والهند، يوم الاثنين: "نواصل دعوة جميع الدول لتجنب صفقات كبيرة لشراء الأسلحة الروسية، وخاصة على خلفية ما تقوم به روسيا في أوكرانيا".

وردا على سؤال بشأن إمكانية فرض واشنطن عقوبات على الهند بسبب شرائها أنظمة "إس 400" الروسية، قال بلينكن: "لم نتخذ بعد أي قرار بشأن العقوبات المحتملة أو الإعفاءات المحتملة منها".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن العلاقات بين روسيا والهند كانت تتطور منذ عقود، لكن الآن ترغب واشنطن في أن تكون "شريكا مفضلا للهند في جميع المجالات تقريبا، بما فيها التجارة والتكنولوجيا والتعليم والأمن".

وبشأن استيراد موارد الطاقة من روسيا، قال الوزير الأمريكي: "بالطبع ندعو الدول لعدم شراء كميات إضافية من المحروقات من روسيا. ولكل دولة ظروف خاصة بها، ولها احتياجاتها، لكننا نريد ألا يزيد شركاؤنا وحلفاؤنا من حجم مشترياتها للمحروقات الروسية".

وشارك في الاجتماع الأمريكي الهندي بواشنطن وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن وسوبرامنيام جاي شانكار، ووزيرا الدفاع لويد أوستن وراجناث سينغ.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد دعت الهند للتخلي عن واردات النفط والغاز من روسيا، وحذرتها من "العواقب" في حال استمرار نيودلهي بشراء المحروقات الروسية.

روسي روسية الطاقة الروسية الطاقة الروسي دول العالم مقاطعة واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

السيسى يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران فى رحلاتها إلى روسيا

هانى مهنا: زواج حليم بالسندريلا أكذوبة وزعلت من مفيد فوزى بسببها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟