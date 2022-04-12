11 رمضان 2022.. موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان 1443، الموافق 12 أبريل 2022 فى القاهرة والمحافظات، حيث يبحث الغالبية العظمى من المسلمين فى مصر والدول العربية عن مواعيد الآذان بشكل مستمر عبر محرك جوجل العالمي لأداء الفريضة فى مواقيتها، وفي رمضان بشكل خاص لتزامن موعد آذان الفجر مع بداية الصيام وموعد آذان المغرب لبدء الفطار.

موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان فى المحافظات

المحافظة توقيت أذان الفجر توقيت أذان المغرب القاهرة 4:02 ص 6:20 م الإسكندرية 4:06 ص 6:27 م الجيزة 4:03 ص 6:20 م الإسماعيلية 3:57 ص 6:17 م الأقصر 4:04 ص 6:11 م أسيوط 4:07 ص 6:20 م أسوان 4:06 ص 6:45 م بني سويف 04:4 ص 6:20 م البحيرة 4:03 ص 6:24 م بورسعيد 3:55 ص 6:17 م الدقهلية 3:59 ص 6:20 م شرم الشيخ 3:56 ص 6:06 م الشرقية 4:00 ص 6:19 م السويس 3:57 ص 6:15 م سوهاج 4:06 ص 6:16 م دمياط 3:57 ص 6:19 م جنوب سيناء 3:56 ص 6:11 م القليوبية 4:01 ص 6:21 م المنوفية 4:02 ص 6:22 م المنيا 4:07 ص 6:21 م كفر الشيخ 4:01 ص 6:23 م مرسي مطروح 4:15 ص 6:38 م الفيوم 4:05 ص 6:21 م قنا 4:03 ص 6:11 م

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تناولنا فى هذا التقرير موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان الموافق 12 أبريل، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبحسب بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، مع خالص التمنيات لجميع المسلمين في مصر وفي الوطن العربي وجميع أنحاء العالم بقبول الصلاة والصيام وصالح الأعمال، وإعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات.