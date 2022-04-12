الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

11 رمضان 2022.. موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء

موعد آذان الفجر والمغرب
موعد آذان الفجر والمغرب

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان 1443، الموافق 12 أبريل 2022 فى القاهرة والمحافظات، حيث يبحث الغالبية العظمى من المسلمين فى مصر والدول العربية عن مواعيد الآذان بشكل مستمر عبر محرك جوجل العالمي لأداء الفريضة فى مواقيتها، وفي رمضان بشكل خاص لتزامن موعد آذان الفجر مع بداية الصيام وموعد آذان المغرب لبدء الفطار.

موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان فى المحافظات

المحافظةتوقيت أذان الفجرتوقيت أذان المغرب
القاهرة4:02 ص 6:20 م
الإسكندرية4:06 ص 6:27 م
الجيزة4:03 ص 6:20 م
الإسماعيلية3:57 ص6:17 م
الأقصر4:04 ص6:11 م
أسيوط4:07 ص6:20 م
أسوان4:06 ص6:45 م
بني سويف 04:4 ص6:20 م
البحيرة4:03 ص6:24 م
بورسعيد3:55 ص6:17 م
الدقهلية3:59 ص6:20 م
شرم الشيخ3:56 ص6:06 م
الشرقية4:00 ص6:19 م
السويس3:57  ص6:15 م
سوهاج4:06 ص6:16 م
دمياط3:57 ص6:19 م
جنوب سيناء3:56 ص6:11 م
القليوبية4:01 ص6:21 م
المنوفية4:02 ص6:22 م
المنيا4:07 ص6:21 م
كفر الشيخ4:01 ص6:23 م
مرسي مطروح4:15 ص6:38 م
الفيوم4:05 ص6:21 م
قنا4:03 ص6:11 م

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تناولنا فى هذا التقرير موعد آذان الفجر والمغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان الموافق 12 أبريل، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبحسب بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، مع خالص التمنيات لجميع المسلمين في مصر وفي الوطن العربي وجميع أنحاء العالم بقبول الصلاة والصيام وصالح الأعمال، وإعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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