«جزيرة غمام» الحلقة 10| خلدون يحرض الشيخ محارب ضد عرفات.. هل ينجح؟

تضمنت الحلقة العاشرة من مسلسل "جزيرة غمام"، أحداثًا مشوقة، أبرزها حيلة جديدة من خلدون، لتحريض الشيخ محارب ضد عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين.

وبينما بدأ الحديث بتهديد الشيخ محارب لخدلون بالتوقف عن الرقص، وإلا سيتم إلقاؤهم في البحر للسمك يأكلهم، أدار خلدون دفة الحديث نحو سيطرة عرفات على أهل البلد، وأن الجميع يسمعون إليه، حتى ابن الشيخ محارب نفسه.

وحاول خلدون، استفزاز الشيخ محارب، بقوله: "ساعات بحس إنك كبير البلد مش حد تاني، لكن حكمك على الكل إلا واحد، عرفات بحس إنه ملك في نفسه، الناس تطيعه، يكونش عامل لهم سحر؟ ولا هو العالم الحقيقي بيبقى كده؟ الكل بيطيعوه حتى سمير ولدك بيحب عرفات ويسمع كلامه، يا سيدنا أنا عارف قيمتك ومكانتك، نفسي اجيلك تعلمني الصح من الخطأ، بدل ما أروح لعرفات يسحر لي".

مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.