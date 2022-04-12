عبد الدايم: انتصارات العاشر من رمضان نموذج ملهم للشباب

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فعاليات برنامج "هل هلالك" الذى ينظمه قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال للعام السادس على التوالى، ويتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى 2022 .

وقد كرمت “عبد الدايم” مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ونجوم الفن وشارك فى تكريمهم ضيف مصر مدير عام منظمة الإيسيسكو، وذلك خلال احتفالية وزارة الثقافة بذكرى العاشر من رمضان والتي أُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون وشهدها عدد من قيادات الوزارة وحشد جماهيري كبير من أسر المكرمين.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستبقى نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لإستكمال بناء المجتمع والإرتقاء به، وأن الفترة الحالية التى يعيشها الوطن تعد عبورا جديدا نحو المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات، وهذه المناسبة الغالية تدعو للفخر والاحتفاء كل عام بمعجزة النصر التي أذهلت العالم أجمع.

وأشارت عبد الدايم إلى أن استعادة ذكرى البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، ترسم طريقا مشرقا للأجيال الجديدة، وأن تكاتف الشعب ومساندة الفنون لملحمة العبور خلق أعمالا فنية خالدة، كما أن تكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة يعد واجباً وطنياً وعرفانا بالتضحيات التى صنعت النصر وحققت المعجزة واستردت الكرامة .

وومن جانبه قال المخرج خالد جلال، إنه في مثل هذا اليوم رفع أبناء قواتنا المسلحة البواسل علم مصر عاليا خفاقا على أرض سيناء الطاهرة، وسالت دماؤهم العطرة فداء للوطن واليوم نحتفي بالانتصار ونستهض بذكراه الهمم للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التنمية والبناء.

وأكد أن تكريم الأبطال هو إعلان بالوفاء والتقدير تجاه من بذلوا الجهد والدم في تحرير جزء غالى من ارض الوطن. وأوضح أن الفن يعمق روح الانتماء والوطنية، برنامج هل هلالك الذي يستمر لمدة 15 يوما يتضمن فعاليات للاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي كما أعلن تدشين النسخة الخامسة من مسابقة “أنا المصري” للأغنية الوطنية التى تهدف الى اكتشاف الموهوبين في الغناء والتلحين والشعر .

كما كرمت وزيرة الثقافة عددا من أبطال حرب أكتوبر وهم: اللواء أحمد محمد حلاوة، اللواء سمير سرية، اللواء صالح أحمد فهمي، اللواء عبد المنعم عبد الصادق مطاوع، اللواء محمد عبد الحميد عابدين، اللواء محمود أحمد حسانين، اللواء مختار العدوي عبد الغفار، اسم اللواء عاطف منصف وتسلم التكريم نجله محمد، المقاتل رقيب أول أحمد عبده الخطيب، المقاتل رقيب أول حسين آدم موسى، وعددا من الفنانين هم: أيمن أبو المكارم، ليلى عز العرب، ناهد رشدي، اسم الفنان القدير أحمد حلاوة وتسلمتها ابنته هبة، الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بشرى، ومصطفى شعبان.

وكانت وزيرة الثقافة قد افتتحت معرضا وثائقيا بعنوان "مساجد القاهرة"، الذى ينظمه قطاع الانتاج الثقافى بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى وياتى ضمن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى وأقيم بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، كما تفقدت ورشه عمل فانوس رمضان للأطفال وشهدت فقرات غنائية لفريق كورال "روح الشرق" بجامعة عين شمس تضمنت عدد من الأغاني الوطنية والحماسية .